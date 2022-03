Foto ⟩ Olga Rajecka: Noliecu galvu ukraiņu priekšā

"Esmu sapratusi: ir jādzīvo katru dienu; pavisam noteikti mums katram vajag savus nākotnes plānus un mērķus. Katru dienu vakaros ir jāskaita lūgšana un jāpiemin labie darbi, kurus esi izdarījis pa dienu. Ir svarīgi no rīta pamosties blakus mīļotajam cilvēkam un tas, ka bērni ir veseli," pārdomās pirms koncerta dalās Olga.

Man ir bērni, tātad – ir turpinājums, un, ja mēs visi kopā domātu labas domas, tad nebūtu tas, kas pašlaik diemžēl notiek kaimiņos Ukrainā. Ja mēs visi iestātos par savu zemi, ja mēs būtu tādi patrioti, kādi ir ukraiņi. Noliecu galvu viņu priekšā par to, ka viņi ir tādi savas zemes un dzimtenes patrioti.

Domāju, ka arī mēs tādi būtu. Mums tikai drusku jāpašķetina, kas notiek valdībā, jāsaprot, kurš ir kas. Un būtu labi, ja tie, kuri sēž tur, augšā, un saņem lielās naudas, padomātu arī par mums, parastajiem cilvēkiem, lai viņi dažreiz padomā, kā mums klājas un no kā mēs dzīvojam, un kas notiek Latvijā. Jo tie, kas ir tur, augšā, ļoti maz kaut kur ir bijuši; viņi pie cilvēkiem brauc tikai pirms vēlēšanām, un tad saka, ka ir noguruši, jo viņiem, redz, jātiekas ar vēlētājiem. Un tas ir vienīgais lielais darbs, kuru viņi ir izdarījuši… Un tad vēl ir daudz tādu, kas nav mūsu pusē, lai gan te ir piedzimuši un nodzīvojuši, bet tagad grib citu varu, un arī tas ir ļoti sāpīgi. Uz Sibīriju gandrīz no katras ģimenes kāds ir izsūtīts; kas tur kādreiz dzīvoja, tika izsūtīti. Arī manas draudzenes vecmāmiņu kopā ar visu ģimeni izsūtīja, izsitot viņas dzīvokļa durvis ar zābakiem. Par to man ir ļoti liela sāpe."