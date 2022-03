Kampaņā "Piezvani Krievijai!" iesaistās arī Latvijas iedzīvotāji

"Labdien, esmu brīvprātīgā programmā "Piezvani Krievijai!", esmu Kristīne un zvanu jums no Latvijas" – tā Kristīne Vītola no Kazdangas pagasta savu sarunu ar kādu nepazīstamu iedzīvotāju no Krievijas ir uzsākusi gandrīz 10 reizes. "Piezvani Krievijai!" ir sabiedriska iniciatīva, ko rosināja grupa lietuviešu 8. martā, ziņo Latvijas Televīzija.