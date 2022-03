Krievu aktrise Marija Maškova publiski nostājas pret savu tēvu - Putina atbalstītāju

Arī pats Vladimirs Maškovs uz skatuves Lužņikos uzsvēra, ka Krievija cīnās par pasauli "bez nacistiem", tādējādi stiprinot Kremļa propagandas absurdo naratīvu par to, ka Ukrainā mīt nacisti.

"Tas salauž manu sirdi. Bet tas ir sīkums salīdzinājumā ar to, ko šobrīd piedzīvo Ukrainas cilvēki – viņi mirst," intervijā CNN saka Maškova.

"Neviens no ukraiņiem mani neienīda par to, ka esmu krieviete. Neviens no viņiem neprasīja, lai Vladimirs Putins viņus glābtu," viņa saka.