Viņam bija tikai 21. Repera "Juice Wrld" traģiskais stāsts

Repera dzīves pēdējie gadi pašlaik skatāmi režisora Tomija Olivera (Tommy Oliver) filmā "Juice Wrld: Into the Abyss", kas ir sestā no dokumentālo filmu sērijas "Mūzikas lāde" ("Music Box"). Filma, līdzīgi kā visas šās sērijas lentes, pašlaik skatāma "LMT Viedtelevīzijā".

Otrā filma turpināja stāstu par deviņdesmitajiem. Filmas "Jagged" centrā bija kanādiešu dziedātāja Alanisa Morisete un viņas albums "Jagged Little Pill". Trešā filma "DMX: Don't Try to Understand" arī vēstīja par vienu no festivāla "Vudstoka 99" varoņiem - reperi DMX, ceturtā par saksofonistu Keniju Džī, bet piektā par filmas "Sestdienas nakts drudzis" ("Saturday Night Fever") fenomenu.