Arstarulsmirus piesaka gaidāmo albumu, publiskojot singlu "Baterija"

Albums "Dedz" būs trešais no paredzēto četru "Vēlējuma dziesmu" albumu cikla, kurā katrs no dziesmu kopumiem metaforiski atspoguļos kādu no četrām stihijām - ūdens, zeme, uguns, gaiss. Trešais cikla albums veltīts uguns tematikai, dziesmu tekstos iekļaujot to simbolizējošas izpausmes un asociācijas - kustība kā dzīvības enerģijas pamats, siltas un sirsnīgas attiecības, griba, iniciatīva un mērķtiecība sevis izziņas un iekšējo konfliktu mazināšanas kontekstā.