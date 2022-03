Par Gunāra Astras radu nogalināšanu stājies spēkā vīrietim piespriestais mūža ieslodzījums

Kā vēstīja laikraksts "Latvijas Avīze", tiesā Ginters savu vainu atzina pilnībā, bet Rēvičs daļēji - sākotnēji atzina, ka sievieti esot nogalinājis, bet vīrieti tikai sadūris, bet vēlāk tiesas sēdēs sācis teikt, ka sievieti neesot nodūris - to esot izdarījis Ginters.

Izmeklētāji noskaidrojuši, ka sievieti Rēvičs nogalinājis viņas pašas mājās ar 16 naža dūrieniem galvā, kaklā un krūškurvī pēc tam, kad sirmgalve paziņojusi, ka viņai nav naudas, ko aizdot. Pēc slepkavības Rēvičs licis Ginteram no sievietes istabas paņemt naudas maku, kurā atradušies 1120 eiro.

Rēviča lieta nonāca līdz AT. Izvērtējot apsūdzētā kasācijas sūdzībā minētos argumentus, AT neradās šaubas par pārsūdzētā nolēmuma tiesiskumu. AT lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa, izvērtējot lietā iegūtos pierādījumus, tajā skaitā apsūdzēto, cietušo un liecinieku liecības, pamatoti secinājusi, ka apsūdzētais izdarīja divu personu tīšu prettiesisku nonāvēšanu.