Militārais eksperts: Krievija tomēr lēnām "graužas iekšā" Ukrainas aizsardzībā

"Mēs redzam, ka viņu nodoms ir uzbrukt no ziemeļiem, uzbrukt no dienvidiem, lai nogrieztu visu Ukrainas armijas apvienoto spēku grupējumu, kas ir Donbasa frontē. Ja tas viņiem izdosies, tad tas būs ļoti smags trieciens Ukrainai kā valstij un arī morāli būtu ļoti grūti. Tam, ka krieviem šis nolūks patlaban tā īsti neizdodas, jāpateicas tieši Mariupoles aizstāvjiem un Izjumas pilsētai austrumos no Harkivas," uzsvēra Slaidiņš.