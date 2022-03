Rinkēvičs: Šis laiks jāizmanto, lai vienotu Latvijas iedzīvotājus ap valsts neatkarības ideju

Rinkēvičs norādīja, ka karš Ukrainā, Krievijas agresija pret savu kaimiņvalsti, kā arī Covid-19 pandēmijas laikā izkristalizējušās problēmas, kas nav saistītas tikai ar veselības sistēmu, liek domāt par to, ka šī ir iespēja mēģināt veidot zināmu uzrāvienu sabiedrības iekšējās attiecībās.

"Es to dēvēju par politiskās nācijas koncepciju, bet to var nosaukt arī citādāk. Lai arī cik atšķirīgi mums būtu viedokļi simts un vienā jautājumā, tomēr ir lietas, kas mūs visus vieno. Manas sarunas ar cilvēkiem dažādās Latvijas vietās liecina par to, ka neviens, lai arī ko viņš domātu par valsts vadību vai Krievijas rīcību, nevēlas, lai Latvija nonāktu tādā pašā situācijā kā Ukraina," sacīja ārlietu ministrs.