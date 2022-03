Rīgā uzstāsies batutu burvis no Somijas ar futūristisko cirka izrādi "O'DD"

Izrāde tapusi, iedvesmojoties no sci-fi tēmai veltītiem kino un literatūras darbiem. Izrādes veidotājs un cirka mākslinieks, par batutu burvi dēvētais Rauli Dālbergs (Rauli Dahlberg) pie "O'DD" strādājis desmit gadus, paralēli darbam pie citām izrādēm izlolojot pašam svarīgu un tuvu tēmu - par cilvēka un civilizācijas nākotni. Izrādei ir spēcīga, savdabīga scenogrāfija, kas veidota no batutiem, atsperīgām virsmām, vingrošanas bumbām, ietinamās plēves un dažādiem citiem rekvizītiem. Sadarbībā ar horeogrāfu Jarko Mandelinu tapusi futūristiska vide, kur ķermeņi kustas it kā pēc citas planētas likumiem. Svarīgu lomu izrādē spēlē Rauli starpdisciplinārā saruna ar dzīvo skaņu cilpu meistaru Miro Manteri un gaismu mākslinieku Jeri Monkonenu.