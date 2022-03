Latviešu autošosejas braucējs Jānis Hāns ceļā uz Time Attack sacensībām Nīderlandē

Jānis Hāns: “Garā, bet interesantā veidā esmu nokļuvis līdz ceļam uz autošosejas sacensībām Nīderlandē. Šo trasi esmu redzējis tikai bildēs, tāpēc nolēmu to apgūt pie profesionāla simulatora stūres E-race.lv zālē, nepilnos divos mēnešos esmu nobraucis vairāk par 500 apļiem. Uzskatu, ka tā ir ļoti laba pieredze, esmu apguvis trases konfigurāciju, apvienojot to ar pieejamiem video no citu braucēju automašīnām (onboard video), iespējams arī kādu niansi, kas var izrādīties izšķiroša,” iesāk Jānis Hāns