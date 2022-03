Maikla Bublē jaunais albums ”Higher” dodas kosmosā

Albumā atrodamas vairākas dziesmas ar viesmākslinieku piedalīšanos - kantri klasiķis Vilijs Nelsons (Willie Nelson) dzirdams dziesmā "Crazy," albumā ir arī versija Pola Makartnija (Paul McCartney) dziesmai "My Valentine", ko producējis pats Makartnijs, Boba Dilana (Bob Dylan) klasika "Make You Feel My Love" un trīs paša Bublē oriģināldziesmas, to vidū singls "I’ll Never Not Love You".