Tiks sadalītas prestižās "Oskara" balvas

Filmā, kas saņēmusi 12 nominācijas, galveno lomu atveido britu aktieris Benedikts Kamberbačs. Filma veidota pēc Tomasa Sevidža romāna motīviem un vēsta par diviem brāļiem lopkopjiem 1925. gadā Montāna štatā. Viņu vēsās attiecības sabojājas vēl vairāk, kad viens no viņiem apprecas ar atraitni, kurai ir dēls - pusaudzis.

Lenti producēja video straumēšanas vietne "Netflix". Jaunzēlandē dzimusī režisore Kempione par filmu pagājušā gada Venēcijas kinofestivālā jau saņēma Sudraba lauvu kā labākā režisore.

Kempione izvirzīta balvai kategorijā "labākais režisors", kļūstot par pirmo sievieti, kas divreiz izvirzīta "Oskaram" šajā kategorijā. Pirmo reizi viņa tika nominēta pirms 28 gadiem par filmu "Klavieres" ("The Piano"). Režisore 1993. gadā saņēma arī Zelta palmas zaru par lenti "Klavieres".

Kanādiešu kinorežisora Denī Vilnēva zinātniskās fantastikas filma "Dune" ("Kāpa"), kas tapusi pēc Frenka Herberta 1965. gada romāna motīviem, arī nominēta balvām desmit kategorijās, tostarp "labākā filma" un daudzās tehniskajās kategorijās, tostarp par vizuālajiem un skaņas efektiem.

"Dune" FOTO: kadrs no filmas

Tikmēr balvām septiņās kategorijās nominēts Stīvena Spīlberga "West Side Story" ("Vestsaidas stāsta") rimeiks. Septiņās kategorijās balvām izvirzīta arī Keneta Branas melnbaltā bērnības drāma "Belfast". Tostarp Spīlbergs un Brana nominēti "Osaram" kategorijā "labākais režisors". Par šo balvu sacentīsies arī Pols Tomass Andersons ar filmu "Licorice Pizza" un japāņu režisors Rjusuke Hamaguči, kura trīs stundas garā drāma "Drive My Car" arī nominēta "Oskaram" kategorijā "labākā filma".

Filma "Spider-Man: No Way Home" ("Zirnekļcilvēks: Mājupceļa nav") nominēta "Oskaram" vizuālo efektu kategorijā, bet jaunā Džeimsa Bonda filma "No Time To Die" ("Nav laiks mirt") nominēta balvām trīs kategorijās. Neviena no šīm filmā nesacentīsies par "Oskaru" kategorijā "labākā filma".

Tikmēr kinolente "House of Gucci" ("Guči nams") daudziem par pārsteigumu nominēta tikai vienā kategorijā - "labākais grims un matu sakārtojums".

Kategorijā "labākais aktieris" par "Oskaru" sacentīsies Vils Smits par tenisistu Venusas un Serēnas Viljamsu tēva atveidojumu filmā "King Richard," Kamberbačs, Denzels Vašingtons par lomu filmā "The Tragedy of Macbeth", Havjers Bardems par tēlojumu kinolentē "Being the Ricardos" un Endrū Gārfīlds par lomu filmā ""tick, tick...BOOM!".

Kategorijā "labākā aktrise" par "Oskaru" sacentīsies Džesika Česteina ("The Eyes of Tammy Faye"), Olīvija Kolmane ("The Lost Daughter"), Penelope Krusa ("Parallel Mothers"), Nikola Kidmena ("Being the Ricardos") un Kristena Stjuarta ("Spencer").

"Pagājušajā gadā mums bija daudz vairāk neatkarīgo Oskaru (..). Šogad atgriezies lielais kino, lielās filmas un studiju filmas,"

komentējot nominācijas, sacīja viens no ASV Kinoakadēmijas locekļiem.

Latvijā tiešraide sāksies 28. martā plkst. 3 naktī un to vadīs Regīna Hola (Regina Hall), Eimija Šumere (Amy Schumer) un Vanda Saiksa (Wanda Sykes). Savukārt kino zvaigznes uz sarkanā paklāja varēs gaidīt jau no plkst. 1:30.