"Izdzīvotāja sindroms". Vairākiem desmitiem Ukrainas iedzīvotāju Latvijā sniegta psiholoģiskā palīdzība

Par to, kā ar psihotraumām tiek galā tie, kuri nepameta Ukrainu, ReTV stāsta Katerīna Kohanovska ukrainiete no Kijivas. Divas nedēļas viņa dzīvoja Kijivā, kur nemitīgi notiek apšaudes, nakšņoja bumbu patvertnēs. Viņa redzēja, kā dzimtajā pilsētā sabrūk mājas. Katja pastāvīgi izjūt spēcīgas bailes un nemieru, tāpēc viņa izlēma meklēt psihologa palīdzību.

“Jā, un tas man ļoti palīdzēja. Īpaši, kad es evakuējos no Kijivas un Lvivu, man bija bailes, es grasījos izkāpt no autobusa un nekur nebraukt, tāpēc, ka mani radinieki palika pilsētā, kur notiek apšaudes. Tajā brīdī es rakstīju psihologam, lai viņš palīdz man samierināties ar sevi, samierināties ar emocijām. Tu saproti: ka kopā ar tevi ir cilvēki - viņi visi ir vienā situācijā: kāds nevēlas izplatīt savu negatīvismu, bailes un nevēlas dalīties ar citiem. Psihologs zina, kā ar to strādāt un kā to pārdzīvot."