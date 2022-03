Nedēļas laikā pa humānajiem koridoriem Ukrainā evakuēti nepilni 38 000 cilvēku

Visvairāk cilvēku - 26 477 - evakuēti no Krievijas karaspēka aplenktās un nopostītās Mariupoles. Zaporižjas apgabalā evakuēti 699 cilvēki, Kijivas apgabalā - 488 cilvēki un Luhanskas apgabalā 972 cilvēki, viņš rakstīja vietnē "Telegram".

No Mariupoles uz Zaporižjas apgabalu aizbraukuši 2800 cilvēki. Vēl 4000 mariupoliešu centralizēti ar autobusiem evakuēti no Berdjanskas. Savukārt no Zaporižjas apgabala Melitopoles uz Zaporižju evakuēts 531 cilvēks.