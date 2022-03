Nolauzti koki un pārrauti elektrības vadi - vētra nedēļas nogalē nodarījusi plašus postījumus

AS "Sadales tīkls" no sestdienas, 26.marta, pēcpusdienas līdz pirmdienas rītam novērsis 924 stiprā vēja radītus bojājumus, no tiem 240 bija vidējā sprieguma elektrotīklā, bet 684 - zemsprieguma elektrotīklā, informēja uzņēmumā.