Jānis Hāns izcīna uzvaru prestižajā Super Pro klasē “Dutch Time Attack” sacensībās Nīderlandē

“Jāsaka, ka arī pēc pirmās kvalifikācijas bija nepieciešams operatīvs komandas darbs pie automašīnas, bet par to liels paldies LV Racing puišiem, viņi spēja izdarīt visu, kas bija jāpaveic. Otrajā kvalifikācijā jau bija patīkami braukt, šajā braucienā man bija tikai viena iespēja, lai uzstādītu labu rezultātu, to arī izmantoju. Superfināla braucienā man ļoti palīdzēja inženiera iesaiste, jo ar viņa palīdzību salikām atskaites punktus, kuriem es varēju sekot līdzi, – tie ļāva redzēt, vai es pārspēju vai atpalieku no sava līdz tam labākā apļa laika. Pieļāvu nelielu kļūdu vienā trases daļā, bet pārējais aplis tika veikts bez kļūdām un tā arī izcīnīta uzvara.”