Radio koris Lielajā Piektdienā atskaņos Silvestrova, Vaska, Kančeli un Dubras mūziku

Pētera Vaska "Pater noster" ir atslēga daudziem dzīves brīžiem, pāraugot divējādā aizlūgumā: gan viņa paša tēvam, debesīs mītošam, gan Visaugstākajam, "The Fruit of Silence" ar Mātes Terēzes vārdiem ir klusa meditācija par kalpošanas un mīlestības ceļu. Pirmā daļa "Logs" no "Trīs Česlava Miloša poēmas" komponēts kā gregoriskā korāļa dziedājums, šoreiz Rīgas Saksofonu kvarteta atskaņojumā.