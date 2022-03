Sāk tirgot biļetes uz MXGP posmu Ķegumā

Sacensību norise. Sacensības sāksies sestdien, 23. aprīlī, kad MXGP un MX2 klašu sportisti aizvadīs laika treniņus un kvalifikācijas braucienus, savukārt EMX125 un EMX OPEN klašu braucēji aizvadīs gan laika treniņus, kas kalpos kā kvalifikācija, gan pirmos finālbraucienus. Laika treniņos sportistiem ir dotas 25 minūtes, lai uzrādītu iespējami labāku apļa laiku, proti, mērotu trasi no starta līdz finišam pēc iespējas ātrāk. Ātrāko apļa laiku īpašnieki attiecīgi ierindojas augstākās vietās, kuras nosaka secību, kādā sportisti dosies pie starta barjeras kvalifikācijas braucienā. Sekojošais kvalifikācijas brauciens ir 20 minūšu ilga sacīkste, kurā sportisti no brīža, kad krīt starta barjera līdz pat mirklim, kad tiesnesis gaisā pacēlis rūtoto karogu, cenšas ierindoties pēc iespējas augstākā pozīcijā, spēkojoties ar konkurentiem. Kvalifikācijas brauciena rezultāti ir analogi secībai, kādā motosportisti nākamajā dienā stāsies pie starta barjeras.

Biļešu iegāde. Biļetes iepriekšpārdošanā būs pieejamas no 29. marta plkst. 10:00 Biļešu Servisa mājas lapā, kā arī Biļešu Servis kasēs visā Latvijā. Ierodoties sporta kompleksā, izdrukāto biļeti pie biļešu kasēm būs iespējams iemainīt pret aproci, ar kuru iekļūt pasākuma norises teritorijā. Biļetes pie kasēm būs iespējams iegādāties arī sacensību norises laikā. Ieejas biļetes cena pieaugušajiem, kas iekļauj arī bezmaksas autostāvvietu, būs EUR 50, savukārt bērniem līdz 12 gadu vecumam (neieskaitot) un Latvijas personām ar invaliditāti ieeja pasākuma norises teritorijā būs bezmaksas. Latvijas pensionāriem un 1. grupas personu ar invaliditāti pavadoņiem biļetes būs iespējams iegādāties par samazinātu cenu – EUR 35. Ir iespēja iegādāties arī īpašās KSM VIP biļetes, kas nodrošina ieeju MXGP norises vietā un MXGP dalībnieku nometnē, kā arī iespēju apmeklēt KSM terasi, kura atrodas trases iekšpusē un no kuras paveras skats uz trasi. VIP biļete nodrošina arī pieeju KSM VIP restorānam ar pusdienu piedāvājumu un dzērieniem. No restorāna paveras lielisks skats uz starta vietu, taču sacensības būs iespējams vērot arī ar TV translācijas starpniecību. KSM VIP paketē ir iekļauta arī auto stāvvieta netālu no mototrases.