Aktuālais frontē ⟩ Francijas iecerētā humānā misija Mariupolē pašreizējā stadijā nav iespējama

"Kamēr NATO sabiedrotie apspriež nosacījumus jebkādiem potenciāliem miera darījumiem starp Krieviju un Ukrainu, alianses rindās parādījušās stratēģiskas šķelšanās plaisas. Šobrīd, kad karš notiek jau otro mēnesi, asi sevi piesaka vairākas dilemmas, kas ir saistītas ar to, kādus nosacījumus jebkādā vienošanās Ukraina varētu uzskatīt par pieņemamiem, it īpaši attiecībā uz drošības garantijām, ko alianse varētu piedāvāt Kijivai," vēsta aģentūra.

Pastāvot arī domstarpības par to, kādu papildu bruņojumu nosūtīt Ukrainai, kā arī to, vai ir noderīgas sarunas ar Putinu, teikuši avoti, kas ir pazīstami ar pagājušajā nedēļā notikušajām diskusijām NATO valstu līderu starpā. Par to arī liecina dokumenti, ar kuriem iepazinusies "Bloomberg".