Reperis Ods izdod albumu "Nestāsti mammai"

Albums tapis laika posmā no 2021. gada pavasara līdz pat šā gada martam. Albumā atrodamas 20 dziesmas un, atšķirībā no repera debijas albuma, arī vairāki viesmākslinieki, to skaitā Zeļģis, Goča, xantikvariāts, Marko, Wiesulis un E.V.