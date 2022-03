"Disney+" Latvijā uzsāks darbību 14. jūnijā

Abonentiem būs iespēja skatīties izpildproducenta un rakstnieka Džona Favro (Jon Favreau) darbus "The Book of Boba Fett" un "The Mandalorian", kas saņēmuši kritiķu atzinību. Tāpat būs pieejams "Marvel Studios" seriāls "Moon Knight" ar Oskaru Aizeku (Oscar Isaac) Stīvena Grānta (Steven Grant) lomā – kluss dāvanu veikala darbinieks, kuru nomoka apziņas zudumi un atmiņas par citu dzīvi. Vērot varēs arī "Oskaram" nominēto "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" ar Simu Liu (Simu Liu) un Akvafinu (Awkwafina).