Video ⟩ Vērienīgā starptautiskā operācijā Valsts policija aptur krāpnieciska zvanu centra darbību

Pērnā gada februārī Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas nodaļā tika uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 177. panta trešajā daļā (par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa) un 195. panta trešajā daļā (par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm.

Kamēr klienti, būdami pārliecināti, ka notiek tirdzniecībai biržās līdzīgas darbības, turpina iemaksāt naudas līdzekļus, šķirties no saviem iekrājumiem, it kā finanšu instrumentu un ar to saistīto pakalpojumu iegādei, krāpnieki – viltus brokeri – turpina uzturēt komunikāciju ar šiem klientiem, aktīvi aicina ieguldīt vēl, piesolot ārkārtīgi ienesīgus labumus. Tomēr tiklīdz klients paziņo, ka vēlas izņemt iemaksāto un nopelnīto naudu, viltus brokeri sāk izvairīties un pārtrauc komunikāciju ar tādu klientu. Arī naudas līdzekļus šim klientam neatmaksā.