Nē, ukraiņi nav piekāvuši zivju fabrikas darbinieci Vecmīlgrāvi

Sociālos medijus pārplūdina video, kuros ar melu palīdzību tiek demonizēti bēgļi no Ukrainas. Viņi ir bīstami, zagļi, uzbrucēji – šie ir tikai daži no vēstījumiem, kas tiek pastiprināti ar it kā neapstrīdamiem pierādījumiem. Lielākoties gan šie pierādījumi ir vienkārši meli par pilnībā izdomātiem notikumiem.