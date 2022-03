Krievija nepamatoti izraida trīs Latvijas diplomātus no mūsu vēstniecības Maskavā, pauž Rinkēvičs

Krievijas Federācija nepamatoti izraida 3 Latvijas diplomātus no mūsu vēstniecības Maskavā

Krievijas Ārlietu ministrija otrdien paziņoja, ka, atbildot uz Krievijas diplomātu izraidīšanu no Baltijas valstīm, no Krievijas tiek izraidīti četri Lietuvas, trīs Latvijas un trīs Igaunijas diplomāti.

"Plkst.12 uz Ārlietu ministriju tiek izsaukti trīs Baltijas valstu vēstnieki saistībā ar Krievijas savstarpīgumā balstīto lēmumu par to diplomātu izraidīšanu," vēstīja TASS.

Jau vēstīts, ka no Lietuvas tiek izraidīti četri Krievijas vēstniecības darbinieki, bet no Latvijas un Igaunijas pa trim. Lēmums par izraidīšanu pieņemts saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un to, ka šo personu darbība nav savietojama ar diplomāta statusu.