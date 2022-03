Elita Moiseja: neļauj prātam 5 sekundēs apslāpēt savu sirds balsi!

"Meitenes! Mēs esam ļoti atšķirīgas un mums nav arī jādomā vienādi, lai sajustu šo saikni starp mums. Mums jāatrod kāda platforma no kurienes tad varam uzrunāt viena otru," savu uzrunu forumā "Līdere" iesāk NP Properties valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja.

"Parasti man ir problēmas, kad ieejot veikalā, es vēlos pievērst pārdevējas uzmanību. Visbiežāk tas beidzas - m, piedošanu... bet pēdējā laikā es tā vairs nedaru. Es nāku iekšā un saku: meitenes! Un uz manu pusi paskatās pilnīgi visas pārdevējas. Neatkarīgi no tā, kāds ir viņu vecums. Maģiska uzruna. Varbūt par kaut ko tādu domāja Mazais princis, kad viņš teica -

mēs tā pa īstam redzam tikai ar sirdi. Meitenes, mēs to zinām vislabāk, arī biznesā mēs redzam ar sirdi. Mēs zinām kā tas projekts aizies - mēs jūtam to.

Iedomājamies, ka mēs visas esam ērti iekārtojušās restorāna krēslos. Ir karsts jūlija vakars un pēkšņi sāk gāzt silts vasaras lietus. Un sirds saka, Elitiņ skrien, met kurpes un veldzējies! Un, kamēr tu rāpies no krēsla, prāts iestarpē - nu, varbūt ne tagad? Tur ļoti daudz cilvēku. Varbūt citu reizi, kad būsi viena pati, kaut kur laukos? Un, cik reizes ikdienā mēs tā darām? Kā es gribētu vadīt šo uzņēmumu, kā es gribētu nodibināt to! Bet jau pēc piecām sekundēm tev saka - tu jocīga esi? Tu to nevari, ko teiks tavi bērni? Tu neesi ne tā!