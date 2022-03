Pēdējos divos gados Latvijā reģistrēti 7043 ar Covid-19 saistīti nāves gadījumi

Turklāt vienā gadījumā informācija par mirušajiem pacientiem apkopota no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas, savukārt SPKC dati pamatā ienāk no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem.

Reģistrēto Covid-19 izraisīto nāves gadījumu skaits visvairāk novērojams vecuma grupās virs 80 gadiem, kur no šīs slimības miris 3251 cilvēks. Vēl 1898 cilvēki Covid-19 dēļ miruši vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 1147 - no 60 līdz 69 gadiem, 518 - 50-59 gadu vecumā, 173 - 40-49 gadu vecumā, 36 - 30-39 gadu vecumā, 16 - 20-29 gadu vecumā, bet četri - vecumā no desmit līdz 19 gadiem.