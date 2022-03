Aktuālais frontē ⟩ Krievijas armijas atvilkšanas mērķis varētu būt Ukrainas maldināšana; Krievija zaudējusi jau 17 300 karavīru

Saskaņā ar cilvēktiesību organizācijas "Human Rights Watch" datiem Krievijas iebrukums Ukrainā ir padziļinājis pārtikas krīzi Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Libāna 80% kviešu saņem no Ukrainas, Ēģipte iepērk kviešus un lielu daudzumu augu eļļas, Lībija importē vairāk nekā 40% kviešu no Ukrainas, bet Jemena - vismaz 27%. Sīrijas ziemeļrietumu daļas varas iestādes nodrošina reģionu ar kviešiem un miltiem, kas iepirkti caur Turciju, bet Turcija 90% kviešu importē no Ukrainas.