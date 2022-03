Jūrmalā no maija plāno palielināt siltumenerģijas tarifu

Atbilstoši SPRK publiskotajai informācijai, siltumenerģijas tarifs Jūrmalā no 2022.gada 1.februāra ir 69,97 eiro par megavatstundu (MWh), no 1.aprīļa tas pieaugs par 10,5%, sasniedzot 77,34 eiro par MWh, bet no 1.maija tarifs tiks palielināts vēl par 5,6% - līdz 81,64 eiro par MWh.