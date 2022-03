Aptauja: Gandrīz pusei vecāku ir tēmas, par kurām ir apgrūtinoši sarunāties ar saviem bērniem

Psihoterapeite Diāna Zande akcentē, ka ar bērnu jāsarunājas par dzīvi un tajā notiekošajiem procesiem jau no pašas mazotnes, stāstot par to, cik dažāda un dažkārt arī sarežģīta ir pasaule. Ja vecāki runā ar bērnu vienkāršā valodā par "pieaugušo pasauli", tad, bērnam augot, sarunas var kļūt arvien dziļākas un nopietnākas, turklāt var sagaidīt, ka bērns kļūst arvien ieinteresētāks un aktīvāks arī pats iesaistīties sabiedrībai svarīgos procesos. Arī ar pusaudzi ir vērts un vajag sākt runāt par to, kas viņam ir nozīmīgs un aktuāls.