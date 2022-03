Levits: NATO dalībvalstīm ir jāpalielina militārais atbalsts Ukrainai

Prezidents norādīja, ka NATO ir nolēmusi palielināt multinacionālo kaujas grupu skaitu no četrām uz astoņām, no kurām viena atrodas Latvijā, Ādažos.

Ministru prezidents uzsvēra, ka Latvija virzās uz to, lai tā enerģētikas jomā nebūtu atkarīga no Krievijas. Viņš akcentēja, ka iemesls, kāpēc Latvija nevēlas iegādāties naftu vai gāzi no Krievijas, ir vienkārši - Krievija izmanto šos ieņēmumus, lai finansētu kara mašīnu, bet, lai to apturētu, ir vajadzīgi divi elementi - karaspēks, kas iznīcina pretinieku uz zemes. Ukraiņi ir pierādījuši, ka viņi ir spējīgi to izdarīt, tomēr ir vajadzīgi papildu ieroči. Otrs elements ir ekonomiski apturēt Krievijas valdības spēju atjaunot karaspēku.