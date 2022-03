Lai kā negribas atzīt, cilvēki ar vēzi slimo arvien biežāk. Eiropas Savienībā ik pēc deviņām sekundēm tiek diagnosticēts jauns vēža gadījums. Speciālisti prognozē, ka līdz 2035. gadam vēža gadījumu skaits var pat dubultoties. Vēzis varētu skart pat 40 % ES iedzīvotāju, ietekmējot ne vien viņu veselību, bet arī finansiālo stāvokli. Bailes no vēža var būtiski mazināt, laikus parūpējoties par finansiālo aizsardzību. No šī gada Latvijā pieejama pirmā onkoloģisko slimību apdrošināšana digitāli vietnē www.oncodrop.lv , ko piedāvā apdrošināšanas sabiedrība Compensa Life.

Ne tikai ES, bet arī Latvijā vēža gadījumu skaits arvien pieaug: ik gadu atklāj ap 11 000 jaunu vēža saslimšanas gadījumu, bet vidēji 6000 cilvēku Latvijā no vēža ik gadu mirst, liecina SPKC dati. Latvijā šobrīd pieci biežāk izplatītie vēža veidi ir ādas vēzis, prostatas, krūšu, bronhu un plaušu, kā arī zarnu vēži.

Protams, liela nozīme ir arī vēža profilaksei – dzīvei bez kaitīgiem ieradumiem, pareizam uzturam, aktīvam dzīvesveidam. Tomēr ar to vien nepietiek, lai ar vēzi nebūtu jāsaskaras. Lielā daļā gadījumu saslimšana ar vēzi nav cilvēka kontrolē – tas rodas iedzimtības dēļ, vai arī dzīves laikā uzkrāto šūnu mutāciju rezultātā. Tādēļ ļoti liela nozīme ir arī onkoloģisko saslimšanu diagnostikai un pareizai, laikus veiktai ārstēšanai. Diemžēl ir daudz gadījumu, kad valsts jaunākās, efektīvākās vēža ārstēšanas metodes neapmaksā, un cilvēkam vēža ārstēšanas izmaksas var sasniegt daudzus tūkstošus un pat desmitus tūkstošus eiro.

Onkoloģisko slimību apdrošināšana, kas pieejama vietnē www.oncodrop.lv, ļauj viegli iegādāties apdrošināšanas polisi uz 5 gadiem ikvienam pieaugušajam no 18 līdz 65 gadu vecumam. Turklāt šī polise aizsargā arī apdrošinātā nepilngadīgos bērnus.

Apdrošināšanas līgumu var noslēgt uz 5 gadiem ar iespēju to pagarināt. Apdrošinājuma summu, kas tiek izmaksāta onkoloģiskas slimības gadījumā, katrs var izvēlēties atbilstoši finansiālajām iespējām – tie var būt 10, 20, 30 vai 50 tūkstoši eiro.

To, cik maksā vēža apdrošināšana, ikviens viegli noskaidrot ar digitālo Oncodrop.lv kalkulatoru .

Būtiski, ka atlīdzība tiek izmaksāta arī agrīni atklāta vēža gadījumā, kad ārstēšana sniedz daudz labākus rezultātus. Ja tiek diagnosticēts neinvazīvs audzējs (vēža šūnas nav izplatījušās), tiek izmaksāti 10% no līgumā paredzētās apdrošinājuma summas, bet invazīva audzēja gadījumā izmaksā visu līgumā paredzēto summu.

Izvēloties “Oncodrop” apdrošināšanu, īpašs ieguvums ir iespēja saslimšanas gadījumā bez maksas saņemt neatkarīgu medicīnisko atzinumu jeb tā saukto otro viedokli (angl. - second opinion) no pasaules vadošo onkoloģijas centru speciālistiem par diagnozi un ieteicamo ārstēšanu. Atzinums tiek sagatavots attālināti, latviešu valodā. To sniedz Compensa Life sadarbības partneris – ASV starptautiskā kompānija “MediGuide”, kas darbojas vairāk kā 60 valstīs. Turklāt apdrošinātajiem klientiem būs iespēja konsultēties ar ārstiem, kas snieguši atzinumu.