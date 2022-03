Uzsākti Dailes teātra priekšlaukuma atjaunošanas darbi

Skvērā esošā Andra Vārpas skulptūra "Irbīte" tiks saglabāta esošajā vietā visu būvniecības laiku, ap to izveidojot aizsargkonstrukcijas. Trīs laukumā esošie Induļa Rankas mākslas darbi tiks atdoti Mākslas savienībai, kura tos izvietoja laukuma teritorijā izstādes ietvaros 20. gs. 80. gados. Laukuma atjaunošanas darbu laikā teātra darbība netiek apturēta un tajā joprojām norisināsies mēģinājumi un izrādes. Apmeklētāji teritorijā varēs iekļūt no Bruņinieku ielas puses.

Skvērs pie Dailes teātra ir gan valsts, gan pašvaldības īpašums. Teātra skvēra daļa Bruņinieku ielas pusē un Brīvības ielas pusē līdz teātra kasēm un teātra iekšpagalma lielākā teritorijas daļa ir VNĪ pārvaldībā, bet atlikusī daļa Brīvības ielas pusē – no kasēm līdz Matīsa ielai – Rīgas pašvaldības īpašumā. Projekta rezultātā līdz 2022. gada rudenim teātra priekšlaukums un teritorija gar Bruņinieku ielu kļūs pieejams pilsētniekiem, nodrošinot augstvērtīgu publiskās telpas kvalitāti un paplašinot teritorijas zaļo zonu – tiks iestādīti jauni koki, ierīkoti soliņi un laternas, radot vēl vienu sakārtotu vietu iedzīvotāju labsajūtai. Iniciatīvu projekta kopējai īstenošanai uzņēmies VNĪ.

Projekts tiek finansēts no Kultūras ministrijas piesaistītā finansējuma - Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturto projektu iesniegumu atlases kārtu "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" un valsts budžeta finansējuma (tostarp Covid-19 finansējums ekonomikas sildīšanai caur ieguldījumiem būvniecībā).