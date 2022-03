Jauno rakstnieku konkursa dalībniece Helēna Īve: "Lai uzzinātu vai sanāks, ir jādara"

Loma ir vislielākā! Ja nebūtu šī Jauno rakstnieku konkursa, domāju, ka man vēl šodien tādas grāmatas nebūtu. Pirms dzirdēju par konkursu, man nebija doma rakstīt romānu – bija tikai doma uzrakstīt atmiņas, iespaidus par Angliju, bet ne romānu. Kad uzzināju par Jauno rakstnieku konkursu, pieņēmu lēmumu, ka jāmēģina. Tā ir puse no konkursa nopelniem. Kad saņēmu konkursa žūrijas vēstuli par to, ka mans darbs tālāk netiek virzīts, jo neatbilst vienam no konkursa kritērijiem, proti, ka romāna mērķauditorijai jābūt no 18 līdz 30 gadu veciem jauniešiem, protams vīlos. Tomēr, vienlaikus, lasot šo mana manuskripta izvērtējumu, piefiksēju, ka vērtējums par darbu kopumā ir ļoti labs. Es uzticējos šim žūrijas vērtējumam un nolēmu neapstāties, bet mēģināt darbu izdot. Tā ir otra puse konkursa nopelnu – profesionālas un kompetentas žūrijas rekomendācijas, kas mudināja rīkoties.