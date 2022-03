Festivāls "2Annas" piedāvā bērniem un jauniešiem veidotas filmu programmas

9. aprīlī plkst. 12:00 būs vērojama bērnu konkursa programma "Ejam roku rokā". Īsfilmas vedinās domāt par to, cik saistīti mēs visi esam, arī cilvēku un dzīvnieku pasaule. Lai arī esam atšķirīgi, tie būs stāsti par draudzību un mīlestību. Starp filmām ir gan latviešu autores Māras Liniņas "Čuči čuči", gan Seung-bae Jeon "Bateriju tētis" (Koreja), Ezgi Su Korkmaz "Kritušais" (Ungārija) un citas īsfilmas no visas pasaules. Savukārt nedaudz vēlāk, plkst. 14:30, jauniešu auditorija (12+) aicināta uz seansu "Dziļi sirdī es ticu" – par to, ka jāuzticas arī sirdij, ne tikai prātam. Kanādiešu režisores animācija "Nesaskaņas" būs brīdinošs, melnā humora pilns stāsts, kas portretē ģimenes līdzsvara uzturēšanas grūtības, savukārt Ana Horvat (Horvātija) filma "Izbrauciens" vēstīs par pāri, kuru romantisko dienu pārtrauc vētra. Vai šie apstākļi viņus satuvinās vai šķels?

Bērnu un jauniešu konkursa programmas būtiski atšķiras no pārējām konkursa programmām tieši ar to, ka balvas uzvarētāju nosaka skatītāji. Iepriekšējos gados skolas vecuma bērni un jaunieši, kuri aizrautīgi un nopietni pievērsās filmu vērtēšanai, apliecināja, ka šī ir lieliska iespēja iepazīt kino no visas pasaules, aplūkot to, kas notiek ārpus Holivudas un parasti redzams vien ceļojot uz starptautiskiem īsfilmu festivāliem pasaulē. Seansi ir aktīvs, diskusiju raisošs process - programmu saturs ne tikai atspoguļo aktuālas tēmas, bet arī attīsta kritisko domāšanu un medijpratību.