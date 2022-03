Augustā notiks vērienīgs starpžanru mūzikas festivāls "Laivā"

Vienas dienas festivāla mākslinieki šogad būs humoristiskais klasiskās un populārās mūzikas duets no karaliskās Vīnes "Igudesman & Joo", bungu un dūdu mūzikas grupa "Auļi", hiphopa mākslinieks Ozols kopā ar Latvijas Radio bigbendu, ģitārists Mārcis Auziņš un grupas "DaGamba" mūziķu duets – čellists Valters Pūce un pianists Dainis Tenis.

Neparastais duets "Igudesman & Joo" kļuvis par interneta hitu, jo tā ar muzikālu humoru pārpildītie koncertklipi vietnē "YouTube" kopumā skatīti jau vairāk nekā 50 miljonus reižu, kas novedis arī pie izpārdotiem koncertiem dažādās pasaules valstīs. Vijolnieka Alekseja Igudesmana un pianista Hjang-Ki Jo duets patiesībā radās jau tad, kad abi pirmoreiz satikās 12 gadu vecumā, mācoties skolā Anglijā. Abi iet arī katrs savu muzikālo ceļu, taču tieši neordinārais duets ir tas, kas spēj piepulcēt klausītāju zāles daudzviet pasaulē. Festivālā "Igudesman & Joo" priecēs ar aizraujošo programmu “You Just Have to Laugh”.