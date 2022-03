"Tallinas mūzikas nedēļa" izziņo šā gada programmu

Šogad "Tallinn Music Week" notiks no 4. līdz 6. maijam Tallinā, un turpināsies 7. un 8. maijā Narvā. Festivālā piedalīsies 175 mākslinieki no 28 valstīm, tostarp 5 apvienības no Latvijas. Festivālā ir gaidāmi dažādu žanru pārstāvji no visas Eiropas, kā arī no Kanādas, Āfrikas un Tuvajiem Austrumiem. Koncerti Tallinā, kas no šī gada nes UNESCO mūzikas pilsētas titulu, notiks gan vecpilsētā, gan bijušajos industriālajios rajonos Telliskivi Creative City un Port Noblessner.