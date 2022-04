Koronavīruss Latvijā: vēl 16 cilvēki miruši

Līdz ar to pirmo reizi kopš janvāra sākuma darba dienā reģistrēto jauno Covid-19 gadījumu skaits ir zem 2000. Iepriekš šis skaitlis zem 2000 bijis tikai brīvdienās, kad ir mazāk testēto.

No konstatētajiem ar Covid-19 sasirgušajiem 538 nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 1792 cilvēki bija vakcinēti.

Kopumā trešdien laboratoriski veikti 6966 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 25,7% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā samazinājies no 1997,7 līdz 1869,3.

Tāpat turpinājis samazināties septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 778,6 līdz 724,3.

No 16 mirušiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bija 50-59 gadu vecumā, seši 70-79 gadu vecumā, astoņi 80-89 gadu vecumā un viens 90-99 gadu vecumā. No tiem astoņi nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši un tikpat - vakcinēti.

Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ienāk no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem. Turklāt ir vēl ievērojams skaits cilvēku, kuriem reģistrēts, ka Covid-19 ir bijis nāves iestāšanos veicinošs faktors.