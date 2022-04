SEPLP nākusi klajā ar priekšlikumu par jauna kabeļtelevīzijas kanāla izveidi krievu valodā

Puntulis teica, ka, viņaprāt, attiecībā uz informācijas telpu Latvijā būtu jāpanāk situācija, kad visi, neskatoties uz to valodu, kāda tiek izmantota ikdienā, patērētu to pašu informāciju, kurai ir jābūt objektīvai un uzticamai.

"Redzējumi, kā to sasniegt, ir vairāki un dažkārt arī atšķirīgi. Tie atšķiras gan NEPLP, gan SEPLP, gan koalīcijas partneriem. Līdzīgi tie prasa dažādus finansiālus ieguldījumus. Es vēlētos arī uzsvērt Latgales mediju telpu," pauda ministrs.

Saeimas frakcijas "Attīstībai/ Par!" priekšsēdētājs Juris Pūce pēc koalīcijas sanāksmes šo jautājumu komentēja, norādot ka valdību veidojošo partiju starpā ir atšķirības viedokļos par to, kas tieši būtu jādara, lai šajā brīdī stiprinātu Latvijas informatīvo telpu un mazinātu Krievijas ietekmi uz to. Domstarpības lielā mērā ir saistītas ar to, cik daudz Latvijai šajā brīdī būtu jāveltī līdzekļi informatīva un analītiska satura veidošanai ne tikai latviešu valodā.