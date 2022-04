Sabiedrību aicina balsot par Gada preču zīmi 2021

Balsojums ir daļa no Patentu valdes konkursa “Gada preču zīme 2021”, kas norisinās jau devīto gadu un tā mērķis ir izcelt uzņēmumus, kuri saskata rūpnieciskā īpašuma aizsardzības priekšrocības ilgtermiņā.

No 11. līdz 14. aprīlim noritēs žūrijas komisijas darbs. Konkursa uzvarētājus noskaidros, ņemot vērā sabiedrības balsojuma rezultātus un žūrijas komisijas vērtējumu. Apbalvojumus pasniegs Pasaules Intelektuālā īpašuma dienā 2022. gada 26. aprīlī. Konkursa nolikums pieejams Patentu valdes tīmekļa vietnē .

Pērn kategorijā “Gada preču zīme – Latvijai” uzvaras laurus plūca AS “Rīgas piena kombināts” biezpiena sieriņa “Kārums” logotips “vārniņa”, savukārt attiecīgi otro un trešo vietu dalīja Baibas Ritovas preču zīme “Fika” un SIA “Smalkais muslis” ar preču zīmi “Smalkais muslis”.

Tikmēr kategorijā “Gada preču zīme – pasaulei” 1. vietu ieguva AS “SAF Tehnika” preču zīme “Aranet”, 2. vietu AS “Rīgas piena kombināta” preču zīme “Pols”, bet 3. vietā ierindojās AS “Air Baltic Corporation” preču zīme “Think green, fly green”.