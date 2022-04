Indijas subkontinents: romantisks, tāls un noslēpumains. No Pakistānas līdzenumiem līdz Himalaju pakājēm, no Indijas ziemeļiem un Radžastānas līdz Tamilnādai dienvidos – šeit ir neskaitāmas un dažādas civilizācijas, reliģijas, kultūras un vienlīdz krāšņas ainavas. Trīs bagātīgās un detalizētās raidījuma sērijās pētīsim Indiju, un veiksim to caur trīs atšķirīgu cilvēku, vietu un dinastiju prizmu, kas kopīgi veidojuši moderno Indiju. Indas ielejas civilizācijas, tempļu zeme Tamilnāda un Mogulu impērijā. Šajā raidījumā apvienota māksla, vēsture un ceļojumu apraksti, tā sniedzot interesantu ieskatu vienā no aizraujošākajām mūsu pasaules daļām.