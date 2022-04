6 universāli padomi acu veselībai pavasarī

Ja nu rodas aizdomas, ka kāda no minētajām uzturvielām trūkst, ir vērts, pirms tam apspriežoties ar ārstu, farmaceitu vai uztura speciālistu, apsvērt domu par uztura bagātinātāju lietošanu. Aptiekā pieejamais klāsts ir visnotaļ bagātīgs. "Mēness aptiekā" pieejami kvalitatīvi uztura bagātinātāji ar augstu antioksidantu saturu. Aktīvā sastāvdaļa ir, piemēram, bioflavonoīds no Francijas jūras priedes mizas. Priedes mizas bioflavonoīdam piemīt īpašas antioksidanta spējas, tas palīdz stiprināt imūnsistēmu, asinsvadu sienas un kapilārus. Ir līdzekļi, kas satur ne tikai priedes mizas ekstraktu, bet arī zaļās tējas, melleņu ogu ekstraktu. To galvenās sastāvdaļas ir bioflavonoīdi, polifenoli un antociāni.