Liepājas teātrī top izrāde "Grimmi"

"Grimmi" ir režisora Elmāra Seņkova otrā no iecerētās triloģijas izrādēm Liepājas teātrī, kas turpinās jau "Šekspīrā" iesāktos estētikas meklējumus. Režisors atzīst, ka viņš daudz domā par to, kā atjaunot sasistās lauskas. Pašlaik ir divi ceļi teātrī - manifestēt vai apskatīties uz savu pasauli caur pārspīlētu un greizu spoguli. Vārdi sāk zaudēt savu nozīmi. "Kā veidot pasauli? Vai no tā, kas bijis? Vai sākt pilnīgi no sākuma? Izrāde būs izaicinoša spēle ar Grimmu pasakām. Tāda demitoloģizācija. Absurda, jautra un žanriska spēle," sola Seņkovs.