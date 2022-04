"Swedbank": Inflācijas dēļ iedzīvotāji tērēs mazāk līdzekļu ne pirmās nepieciešamības precēm

Orleāne uzsver, ka rezultāti nav negaidīti - tāpat kā janvārī, lielu daļu no pieauguma gada griezumā veido atlēciens no pagājušā gada sākumā reģistrētā krituma pārdošanas apjomos. Kaut arī varētu domāt, ka no aprīļa sākuma pilnībā atceltie pandēmijas ierobežojumi veicinās mazumtirdzniecības izaugsmi, nozari sagaida jauni pārbaudījumi - gaidāms kritums iedzīvotāju noskaņojumā un pirktspējā, prognozē ekonomiste.