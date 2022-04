Foto ⟩ "Grammy" kā producente saņēmusi Amerikā dzīvojošā komponiste Lolita Ritmanis

"Grammy" godalgu ceremonijā svētdien Lasvegasā vienu no balvām ieguva arī Latvijā ieskaņots albums "Women Warriors – The Voices Of Change" ("Varones: Pārmaiņu balsis"). Kā viena no albuma producentēm balvu saņēma Amerikā dzīvojošā komponiste Lolita Ritmanis.