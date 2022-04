Ivars Kalniņš rīko radošo tikšanos, lai vāktu ziedojumus Ukrainas atbalstam

"Dārgie draugi. Mana karstākā, šī brīža vēlēšanās ir, lai visdrīzāk izbeigtos kara darbība Ukrainā. Tā ir zeme, kur dzīvo mani draugi un mani kolēģi. Es vairākkārt esmu sadarbojies ar Kijivas, Odesas un Jaltas kinostudijām. Jau 20 gadus esmu saistīts ar producentu grupu no Poltavas. Šī grupa iestudē teātra izrādes, organizē šo izrāžu viesizrādes visā pasaulē, organizē dažādu mākslinieku koncertdarbību. Arī pandēmijas laikā, kad tas kļuva iespējams, mēs uzstājāmies ukraiņu bēgļiem Vācijā, Austrijā, Šveicē un Kiprā. Šie bēgļi ir tā emigrācijas daļa, kas izveidojās pēc 2014. gada notikumiem. Būsim modri, turēsim acis un ausis vaļā. Lai mūsu sirdis vienmēr ir atvērtas līdzpārdzīvojumam un mīlestībai, lai esam gatavi vienmēr palīdzēt. Tad šajā labo jūtu pasaulē nogrims viss ļaunums un naids. Mēs uzvarēsim un dzīvosim skaistā, saticīgā, mīlestības pilnā pasaulē!" tā pirms gaidāmās tikšanās Dundagā raksta aktieris Ivars Kalniņš .

Ivars Kalniņš dzimis 1948. gadā Rīgā, četru bērnu ģimenē. Pēc pamatskolas aizgājis strādāt – pie tēta par atslēdznieka palīgu. Vidusskolā mācījies pa vakariem – beidzis Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolu (1968). Māsas aicināts, aizgājis uz Rīgas Kinostudijas tautas kinoaktieru studiju. To Ivars Kalniņš absolvēja 1971. gadā. Tam sekoja Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijas (tagad Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) teātra fakultāte, ko viņš beidza 1974. gadā. Jau diplomdarba izrādē – Andreja Dripes «Pēdējā barjerā» viņš spēlēja galveno lomu (režisors Arnolds Liniņš). No 1972. līdz 2000. gadam bijis Dailes teātra aktieris. Arī pēc aiziešanas no Dailes turpina spēlēt teātri, filmēties un muzicēt.