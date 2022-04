Šī brīža enerģētikas krīzes iespaidā ievērojami aktuālāki kļuvuši ilgtspējīgi, gudri un efektīvi risinājumi ēku būvniecībā, attīstībā un pārvaldībā. Notiekošais mudina nekustamā īpašuma nozares pārstāvjus lūkoties energoefektīvu risinājumu virzienā un sākt domāt ne tikai par to, kā samazināt ēkas uzturēšanas izmaksas, bet arī - kā padarīt to “zaļāku” un iegūt no tās lielāku pievienoto vērtību, izmantojot tehnoloģijas. Kāda ir šī brīža situācija ēku ilgtspējas un energoefektivitātes jomā Latvijā, kādas ir pašas jaunākās tendence.