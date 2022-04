"O’DD" kā odiseja. Batutu burvis no Somijas jau šonedēļ

No kuriem zinātniskās fantastikas darbiem tu iedvesmojies, radot šo izrādi?

Pie "O’DD" tu sāki strādāt tālajā 2012. gadā. Desmit gadus slīpēt vienu iestudējumu šķiet iespaidīgi! Pastāsti par procesiem un izmaiņām, ko piedzīvoji iestudēšanas gaitā! Kā 2012. gada ideja atšķiras no tā, ko redzēsim šonedēļ?

Jāatzīst, ka sākumā nokostais kumoss man izrādījās grūti norijams – sākotnēji kā "O’DD" norises vieta bija iecerēta piepūšamā cirka telts – tāda kā lēkājoša milzu gumijas bumba. Bez šīs bija vēl virkne citu ideju, no kurām šo gadu laikā sanāca atteikties. Atkrita daudzas idejām par ietērpiem, par rozā vingrošanas bumbām, par muskuļu elektrostimulatoriem un daudz ko citu. Man bija jānonāk pie atziņas, ka, tā teikt, mazāk ir vairāk. 2012. gadā biju vēl pārāk jauns, un man laikam vispirms vajadzēja gūt dzīves pieredzi, saprast, kas es esmu un ko ar šo iestudējumu vēlos pateikt. Vienubrīd pat šaubījos, vai jebkad šis iestudējums būs gatavs, bet tas tomēr izdevās.

Līdz ar to šis laiks ir gluži tāds pats kā cits laiks, un Visuma iekarošana sākas no iekšienes, no mums pašiem. Lai mainītu nākotnes kursu, mums, cilvēkiem, ir jāmainās pašiem un jāmāk izmantot arī apstākļu sakritības.