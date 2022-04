Rācenājs un Hermanis aicina uz jaunas koncertprogrammas pirmatskaņojumu

Koncertā skanēs R.Rodžersa, Dž.Geršvina, A.K.Žobima, H.Arlena, P.Makartnija, Dž.Lenona, R.Paula u.c. komponistu dziesmas, piemēram, "Girl from Ipanema", "Summertime", "Autumn Leaves", "Michelle", "Mežrozīte" u.c. Vairums no tām sarakstītas laika posmā no 1920. līdz 1970. gadam. Šīs dziesmas ir sarakstītas tik meistarīgi, ka pielāgojamas jebkādiem tempiem un mūzikas žanriem. Daudzi mūzikas kritiķi jau sen tās ir iekļāvuši mūzikas zelta fondā un kultūras kanonā, dēvējot tās par klasiku un uzskatot, ka līdzīgus šedevrus vairs nesagaidīsim.