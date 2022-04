SEPLP: Pabrika viedoklis ir mēģinājums ietekmēt redakcionālo neatkarību

SEPLP vēstulē arī min Pabrika norādīto informāciju, ka SEPLP koncepcija par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu, darbību un finansēšanas modeļa maiņu laikā līdz 2027.gadam sabiedriskajiem medijiem paredz par aptuveni 17 miljoniem eiro lielāku finansējumu nekā šobrīd. Atbildot uz to, SEPLP norāda, ka aptuveni 17 miljoni eiro piecu gadu laikā izriet no aprēķiniem, ko SEPLP ir veikusi, tieši izpildot Saeimas uzdevumu par tāda finansējuma modeļa izstrādi, kas piecu gadu laikā sasniegs Eiropas vidējam finansējuma līmenim līdzvērtīgu apjomu.

SEPLP arī atsaucas uz Nacionālās drošības koncepciju, kurā teikts, ka būtiskas Latvijas informatīvās telpas ievainojamības ir saistītas ar nacionālā mediju tirgus strukturālajiem izaicinājumiem, un Latvijas mediju telpa ilgstoši un sistemātiski cieš no zema finansējuma. Turklāt salīdzinoši mazais tirgus un nepietiekami ienākumi no reklāmas ierobežo mediju spējas ražot augstas kvalitātes saturu, un īpaši negatīvi finansējuma trūkums ietekmē sabiedriskos medijus, kuru finansējums ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Līdz ar to SEPLP uzskata, ka sabiedrisko mediju stiprināšanai, īpaši šajos apstākļos, ir jākļūst par stratēģisku prioritāti, kas stiprinātu Latvijas informatīvo telpu.