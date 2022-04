2.aprīlī Ukrainas amatpersonas paziņoja, ka no Krievijas karaspēka atbrīvots viss Kijivas apgabals.

"Apzinos, ka vēl nav elektrības, gāzes un sakaru, taču ir plāns atjaunot dzīvošanai svarīgo infrastruktūru Bučā un apkārtējos ciemos. Lai to realizētu, nepieciešami speciālisti. Ja varat - atgriezieties," aicina Fedoruks. "Ja kara dēļ jums nācās aizbraukt no valsts, lūdzu palīdzēt Bučai no attāluma. Šeit nepietiek darba roku un resursu. Katra cilvēka iesaiste ir būtiska."